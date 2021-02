Même avec ce petit avantage, les Allemandes se sont accrochées et ont profité de l’arrêt de leur gardienne Isabell Roch pour revenir au score. Sur l’attaque qui suivait, Inger Smits a remis les 2 équipes à égalité (13-13, 21′). Le temps mort posé par Laurent Bezeau a alors porté ses fruits. En effet, Brest Bretagne Handball est reparti de l’avant, prenant 2 longueurs d’avance suite au tir de Sldjana Pop-Lazic (16-14, 23′). Malgré cette petite avance, les locales allaient s’emmêler les pinceaux dans ce money-time de la première période. Elles encaissaient un 6-1 et étaient donc menées 20-17 à la pause. La confrontation entre Françaises et Allemandes a été donc plutôt équilibrée et tournée vers l’attaque. 60 tirs, 30 de chaque côté ont été tentés dans ces 30 premières minutes pour un total de 37 buts. La joueuse du Borussia, Smits, réalisait un très bon début de match avec ce 8/9 au shoot.