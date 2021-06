Handball

Final 4 : Ce but de prestidigitateur de Ferran Solé n'a pas suffi au PSG en demi-finale face à Aalborg (33-35)

LIGUE DES CHAMPIONS - Ferran Solé et le PSG ont perdu, ce samedi à Cologne, face à Aalborg (33-35), en demi-finale du Final 4, malgré ce super but de l'ailier espagnol. Trouvé sur le flanc droit par Luc Steins, Solé a pivoté dans les airs pour marquer d'un tir effectué quasiment dos au but.

00:00:42, il y a 15 minutes