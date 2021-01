Quel suspense ! Comme au match aller, Brest a partagé les points avec Györ, cette fois en Hongrie (27-27), au terme d’une partie dantesque, où il n’y a, à l’exception de la 46e minute (23-20), jamais eu plus de deux buts d’écart au tableau d’affichage. C’est Ana Gros, la meilleure buteuse du club breton en C1, qui a arraché le nul à la dernière seconde d’un tir en lucarne, et permis à son équipe de fêter comme une victoire ce résultat probant mais qui ne fait pas les affaires du BBH dans la course à la deuxième place, déjà mal embarquée avant ce samedi. Avec ce point du nul, Brest pointe en effet, avec 3 matches d’avance, à seulement une longueur d’avance du CSKA Moscou, à la 2e place du groupe B.

- Ligue des Champions masculine : les mercredis et jeudis, 18h45 et 20h45

- Ligue des Champions féminine : les samedis 16h et 18h et les dimanches 14h et 16h

- Ligue Européenne masculine : les mardis 18h45 et 20h45

- Ligue Européenne féminine : les samedis 16h et 18h*