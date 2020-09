La forme physique a fait la différence en fin de match. Mercredi soir, les handballeurs nantais se sont inclinés (28-24), dans leur H Arena, contre les Hongrois de Veszprem, pour leur premier match de Ligue des champions de la saison. Après une très bonne première période au cours de laquelle ils ont tenu tête aux Hongrois qui ne menaient que 11-10, les coéquipiers de Rock Feliho ont progressivement perdu pied physiquement en seconde période, et Veszprem s'est échappé dans les dix dernières minutes (écart maximal de six buts, 26-20, 54e).

"C'est le premier match, c'est un avertissement. On doit encore élever notre niveau de jeu. Il faut avoir plus confiance en nous, il faut faire mieux que ça, il n'y a pas l'excuse du premier match, a toutefois pesté le capitaine nantais Rock Feliho au milieu du terrain après la défaite. On a des ambitions oui ou non? Oui, mais pas en faisant ça." Pour ses débuts en Ligue des champions, l'arrière gauche Thibaud Briet a épaté (3 buts), alors que Kiril Lazarov et Adria Figueras ont chacun inscrit cinq buts.