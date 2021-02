Grand chamboulement pour les Ligues des champions féminine et masculine de handball. Initialement, les deux premières équipes de chaque groupe de huit étaient directement qualifiées pour les quarts de finale et les deux dernières équipes éliminées. Le comité exécutif de la Fédération européenne (EHF) avait déjà adopté une résolution, en décembre, permettant de modifier la formule des deux compétitions et de qualifier l'ensemble des équipes engagées pour les 8es de finale. La phase de groupes de la C1 féminine se termine samedi et dimanche avec la 14e journée, mais neuf rencontres reportées (sur un total de 112) n'ont pas pu être reprogrammées à temps.