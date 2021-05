A Budapest, Nolann Rock

A une journée de la consécration, Brest rêve éveillé. Samedi, les Bretonnes se sont qualifiées pour la finale de la Ligue des champions, au bout du bout du suspense. Parce qu'il a fallu passer par une séance de tirs au but. Grande frayeur. Immense récompense, obtenue face aux Hongroises de Györ, pour se hisser pour la première fois en finale de la Ligue des champions.

Dimanche à Budapest (18h), les joueuses de Laurent Bezeau défieront Kristiansand, qui s'est défait du CSKA Moscou. L'entraîneur de Brest était évidemment ravi. “On n’avait pas peur de gagner, on est dans une dynamique fantastique, positive, depuis quelques semaines. On finit la saison avec beaucoup de confiance en nous. Aujourd’hui on voulait gagner ce match pour finir cette saison comme ça, a-t-il confié après le match. Avant d'ajouter que l'épilogue ne l'a pas étonné plus que ça… "La séance de 7m a été préparée. Ce matin, j’ai dit qu’on pouvait aller à la séance…"

Il n'a pas eu tort. Samedi soir, la séance - et la demie - est derrière les Brestoises. Place à la suite. Et Cléopâtre Darleux est déjà tournée vers le grand rendez-vous de dimanche. "Après le match, j’ai tout de suite dit : 'On n'est pas fatiguées' et personne ne l’était… Bon peut-être Ana (Gros) qui a dit qu’elle l’était un peu (rires). On savait que Györ partait favori avec ses plus de 50 matchs sans défaite. Mais on a beaucoup de force, et l’équipe a eu du cœur. Il y a de la synergie dans cette équipe. Pendant la seconde période, on a su rester calme, on a beaucoup de mental. Après chacune dans l’équipe a apporté dans le résultat." Place à la dernière marche.

