La pivot française Pauletta Foppa, muette jusqu'à la 50e minute, a inscrit quatre buts dans les dix dernières minutes, mais a manqué la balle pour passer devant dans les trois dernières minutes (24-24, 57e). Sur l'action suivante, la pivot serbe Sladjana Pop-Lazic, excellente au tir (3/4) a écopé de la seule exclusion temporaire de deux minutes côté brestois et les Russes ont pu inscrire le 25e but de la victoire par Polina Gorschkova (6 sur 8 dans le match). Les Brestoises reçoivent dans huit jours les Monténégrines de Buducnost dans leur arena à huis clos, en raison de la pandémie de Covid-19, et devront s'imposer pour continuer le match à trois avec Moscou et Györ pour l'un des deux sésames pour les quarts.