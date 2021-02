Handball

Ligue des champions de handball : Nantes s'incline à Barcelone (30-29) - Le résumé en vidéo

LIGUE DES CHAMPIONS - Avec 45% d'arrêts et 9 buts inscrits ce mercredi soir, le gardien danois Emil Nielsen et l'ailier espagnol de Nantes Valéro Rivera ont réalisé une prestation d'anthologie à Barcelone. Pourtant le "H" s'est incliné d'un but en Catalogne (29-30) après avoir fait beaucoup douter son adversaire espagnol.

