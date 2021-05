Brest marque l'histoire du hand français et son histoire. Le BBH est devenu le premier club de l'Hexagone à se qualifier pour une finale de Ligue des champions de handball. Au terme d’un match complétement fou, les Brestoises ont fait chuter l’ogre hongrois, Györ, triple tenant du titre (2017,2018 et 2019) aux tirs au but (23-23, 4-2 t.a.b), samedi. Pour son premier Final Four de son histoire, Brest a réalisé un exploit en éliminant le favori de cette compétition et envoyé un message fort aux Vipers et au CSKA, les deux autres demi-finalistes, avant la finale, prévue dimanche à 18h.

