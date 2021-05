15h07 - Comment voir la rencontre ?

Si vous êtes abonnés, il vous suffit de vous connecter sur l'application Eurosport ou aller en section "EN DIRECT" du site Eurosport.fr, pour profiter du match en direct vidéo.

15h04 - Au sein de la formation hongroise de Györ, nous retrouvons quatre joueuses françaises : Amandine Leynaud, Laura Glauser, Estelle Nze-Minko et Béatrice Edwige.

15h03 - Le BBH a affronté Györ à quatre reprises ces deux dernières saisons, à chaque fois dans la phase de groupes de la compétition. Elles ne se sont inclinées qu'une seule fois, pour trois matches nuls où elles ont touché de près la victoire contre les Hongroises, notamment cette saison à domicile (quatre buts d'avance à huit minutes de la fin).

15h02 - Pour ce Final Four, la jauge de public autorisé a été déterminée à 50%. La Papp Laszlo Budapest Sportarena va donc accueillir près de 6000 personnes. Aucun supporter du BBH ne sera cependant présent.

15h00 - Tandis que le BBH joue son premier final four de son histoire après s’être défait de Metz en quarts de finale, Györ est un habitué. En effet, les Hongroises sont triples tenantes du titre (2017, 2018 et 2019) et ont remporté cette Ligue des champions cinq fois. Si Brest parvient à réaliser l’exploit aujourd’hui, il deviendra le premier club français (féminin) à se hisser en finale.

14h57 - Ce week-end se déroule le Final Four dans l’emblématique Papp Laszlo Arena de Budapest, en Hongrie. Les Brestoises font donc leur entrée contre Györ à 15h15, tandis que Kristiansand (Norvège) affrontera contre le CSKA Moscou (Russie) à 18h. Le BBH jouera quoi qu’il arrive une nouvelle rencontre demain, soit la troisième place à 15h15 soit la victoire à 18h.

14h55 - Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre EN DIRECT commenté la demi-finale de l’EHF Champions League entre le Brest Bretagne Handball et Györ. Coup d’envoi prévu à 15h15 dans la Papp Laszlo Arena !

