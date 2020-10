Les clubs russes ont fait la loi face aux formations tricolores ce week-end. Après Rostov, qui a battu samedi à domicile Metz , c’est le CSKA Moscou qui est venu dominer Brest sur son terrain (28-30). La première défaite de la saison pour le BBH, qui n’a plus gagné le moindre match de C1 depuis 1 mois et continue de chuter au classement du groupe B. Le club breton quitte le podium après cette 5e journée, distancé de trois points par son adversaire du jour, seul leader, tandis qu’Odense et Györ sont à deux longueurs.

