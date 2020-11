Deux jours plus tard , le tarif a été encore plus sévère. Déjà vainqueur samedi, sur le terrain de Podravka (29-33), lors du match comptant pour la 8e journée, Brest a fait encore mieux ce lundi, toujours à Koprivnica, où le match de la 7e journée, prévu à Brest il y a 11 jours mais qui avait finalement dû être reporté pour des cas de Covid dans l’effectif croate, a finalement été joué, en s’imposant de 7 buts (32-25). Grâce à ce troisième succès consécutif, les Rebelles, avec un match en plus, prennent la deuxième place du groupe B au CSKA Moscou et reviennent à hauteur du leader et triple champion d’Europe en titre, Györ, avec 12 unités.

- Ligue des Champions masculine : les mercredis et jeudis, 18h45 et 20h45

- Ligue des Champions féminine : les samedis 16h et 18h et les dimanches 14h et 16h

- Ligue Européenne masculine : les mardis 18h45 et 20h45

- Ligue Européenne féminine : les samedis 16h et 18h*