Avec trois reports de rang en Ligue des champions, voilà un mois et demi qu’on n’avait plus revu Nantes dans la plus belle des compétitions européennes, et une défaite sur le terrain d’Aalborg. Pour son retour en C1, le "H" a fait respecter son rang mercredi face aux Slovènes de Celje, battus chez eux au terme d'une rencontre où les joueurs d’Alberto Entrerrios ont joué sur courant alternatif lors de cette 8e journée, l’emportant finalement aisément (25-31). La deuxième victoire des Nantais dans cette campagne de Ligue des champions leur permet de remonter à la 5e place du groupe B.