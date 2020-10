C’est un fort imprenable, où elles n’ont plus perdu un match de Ligue des champions depuis la saison 2016-2017. Aux Arènes de Metz, les joueuses d’Emmanuel Mayonnade font régner leur loi, et cela a encore été le cas ce samedi face à Esbjerg (31-29), au terme d’un match d’abord dominé en première période et que les coéquipières d’Astrid N’Gouan se sont compliquées ensuite avant de faire la différence en fin de partie. La troisième victoire de Metz cette saison dans le groupe A, toutes obtenues à domicile, et qui permet aux jaunes et bleues de remonter provisoirement sur le podium en attendant le match de Bucarest dimanche.

- Ligue des Champions masculine : les mercredis et jeudis, 18h45 et 20h45

- Ligue des Champions féminine : les samedis 16h et 18h et les dimanches 14h et 16h

- Ligue Européenne masculine : les mardis 18h45 et 20h45

- Ligue Européenne féminine : les samedis 16h et 18h*