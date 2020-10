Pour leur retour aux affaires, les joueuses du Metz handball n’ont pas lésiné. 20 jours après leur première victoire de la saison dans la compétition, face à Bietigheim (36-27), les Messines ont enchaîné avec un nouveau succès à domicile, lui aussi conséquent, face à Krim Mercator (33-27), pour revenir à hauteur des équipes de tête du Groupe A, avec 4 points et un match en plus. L’équipe slovène avait réalisé de belles performances jusqu’ici, tenant Rostov en échec (23-23) avant de ne perdre que d’un but (26-27) face à Kristiansand.

- Ligue des Champions masculine : les mercredis et jeudis, 18h45 et 20h45

- Ligue des Champions féminine : les samedis 16h et 18h et les dimanches 14h et 16h

- Ligue Européenne masculine : les mardis 18h45 et 20h45

- Ligue Européenne féminine : les samedis 16h et 18h*