C’est une défaite qui fait très mal. Et pour s’en convaincre, il fallait voir les mines dépitées ou rageuses des joueurs d’Alberto Entrerrios après la fin de la partie. Pour son dernier match de C1 de l’année, le HBC Nantes est tombé à domicile, face à un adversaire direct pour la qualification en 8e de finale, le Motor Zaporozhye, au terme d’une rencontre où il aura presque tout le temps mené avant de s’effondrer en fin de match, à cause de trop nombreux ratés en attaque (31-32). Les Nantais, à la sixième et dernière place qualificative du groupe B, devront rebondir lors de la phase retour.

Rattrapés à la pause (18-18), ils ont passé le deuxième acte à faire la course en tête, manquant toutes leurs occasions de se détacher par maladresse offensive autant qu’à cause de la grosse performance d’Ivan Maroz dans les buts du Motor (13 arrêts). Et l’absence de Rock Feliho en défense, malgré un Emil Nielsen encore performant, s’est faite sentir, les Nantais ne parvenant jamais à éteindre leurs adversaires en fin de match.

