On a bien cru que, pour la première fois cette saison en C1, les Parisiens allaient livrer un match sérieux, solide et surtout défensivement probant de bout en bout. C’était sans compter sur un ultime retournement de situation, un 4-0 infligé par Porto (de 27-22 à la 52e à 27-26 à la 58e) qui a permis aux joueurs de Magnus Andersson de faire douter le sextuple champion de France en titre jusqu’à la sirène. Il a fallu un jet de 7 mètres impeccable du toujours irréprochable Mikkel Hansen (7/7 dans l’exercice pour le Danois, 9 buts en tout) et un tir à neuf mètres gagnant de Nedim Remili pour que le PSG s’en sorte au bout du suspense.

De quoi ternir la prestation pourtant convaincante des hommes de Raul Gonzalez, qui ont attaqué pied au plancher, à l’image de l’ailier Dylan Nahi qui a converti ses 4 premiers tirs du match, d’un Dainis Kristopans plus altruiste et d’un Gérard qui a enchaîné les parades. Porto, longtemps moins fringant que de coutume en attaque, s'est accroché jusqu’au bout mais repart de la capitale avec son 4e revers de la saison. Et le plus important est là pour Paris, qui s’est donné de l’air avant une semaine dantesque, où il jouera deux matches, dont la réception du Vardar le 1er décembre, avant de retrouver Kielce jeudi prochain.