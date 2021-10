Handball

Ligue des champions : La double passe aveugle de Montpellier, le kung-fu de Lauge : Le Top 10 des plus beaux buts

LIGUE DES CHAMPIONS - Il y a encore eu beaucoup de spectacle en C1. Si vous avez suivi la superbe prestation de Montpellier face à Kielce, vous avez probablement apprécié l'action sublime qui a mené au but de Lucas Pellas. Pourtant, ce ne fut même pas la plus belle réalisation de cette troisième journée. Voici le Top 10 des plus beaux buts.

00:03:00, il y a une heure