Devant son public, le PSG s'est qualifié pour son cinquième Final Four de la Ligue des champions. Alors que 800 personnes étaient autorisées à venir les encourager à Coubertin, les Parisiens sont parvenus à renverser le THW Kiel en s’imposant de six buts (34-28) après s’être inclinés de deux longueurs à l’aller. Vainqueurs de la Coupe de France et bien partis pour remporter le championnat, les Rouge et Bleu tenteront de remporter leur première Ligue des champions et réaliser un triplé historique à Cologne le 12 et 13 juin prochains.

