Par Julien Baudry

Les "media days" de veille de Ligue des champions, ce n’est pas forcément la tasse de thé de Nikola Karabatic. On se souvient de ces bousculades, dans le hall des hotels des équipes à Cologne, pour entendre le demi-centre du Paris Saint-Germain répondre par monosyllabes, pas exactement à l’aise devant de tels attroupements. Mais cette semaine, à quelques heures de décoller pour l’Allemagne, le Parisien est détendu, souriant. "Je suis déjà super heureux d’être là" souligne-t-il.

Ligue des champions Sensations retrouvées et nouveau rôle : Karabatic, le retour qui tombe à pic IL Y A 14 HEURES

BARCELONE, CET ULTRA FAVORI QUI N'Y ARRIVE PLUS

7 de départ : Gonzalo Perez de Vargas – Casper Mortensen – Aron Palmarsson – Raul Entrerrios – Dika Mem – Aleix Gomez – Ludovic Fabregas

On le dit chaque saison, cette équipe est toujours favorite et pourtant… il s'agit du FC Barcelone. Avec l'effectif le plus complet de ligue des champions, les catalans peuvent se vanter d'avoir au moins un joueur de classe mondiale sur chaque poste. Redouté pour sa puissance offensive, le Barça est l'équipe qui marque le plus de but dans la compétition (seule équipe à avoir mis plus de 500 buts en phase de groupes). Avec Aron Palmarsson et Dika Mem, le Barça dispose de deux tireurs implacables de loin qui peuvent faire tourner une rencontre aisément en faveur de leur équipe. En plus de qualité à la finition, l'islandais sublime également le reste de son équipe, étant un brillant meneur de jeu. Si on ajoute à cela des ailiers rapides et efficaces, deux bons gardiens aux styles différents, avec en plus Ludovic Fabregas qui ne fait pas ou très peu de mauvais matchs (et des deux côtés du terrain), le Barça semble imbattable…

Mais cette équipe se caractérise aussi par une certaine fragilité mentale lorsque vient le Final4 de la ligue des champions. Incapable de l'emporter depuis 2015, le Barça va tenter de remporter la decima, la dixième ligue des champions du club. Il devra cependant passer par un obstacle de premier choix, avec le HBC Nantes. Porté surtout sur l'attaque, le jeu du Barça se caractérise par une polyvalence assez importante. Avec un effectif capable de s'adapter à toutes les situations, leur parcours cette saison témoigne une nouvelle fois du niveau de cette équipe, capable de surmonter toutes les difficultés. Ce sera donc à Rock Feliho et Dragan Pechmalbec de prouver que la défense nantaise peut tout arrêter.

Pour le petit chiffre, si jamais Barcelone l'emporte ce weekend, ils auront réussi une saison tout simplement parfaite, avec zéro défaite (le Final4 de décembre comptant pour la saison précédente).

NANTES, UN CHALLENGER À LA HAUTEUR DU DÉFI ?

7 de départ : Emil Nielsen – Valero Rivera – Alexandre Cavalcanti – Aymeric Minne – Kiril Lazarov – David Balaguer – Dragan Pechmalbec

Une des deux surprises de ce Final4 avec les danois d'Aalborg, on retrouve le HBC Nantes. Les Ligériens ont atteint Cologne après un chemin semé d'embuches. D'abord, Nantes sort d'une phase de groupe avec un bilan mitigé. 5 victoires 2 nuls et 7 défaites, le H a accroché la sixième place, malgré des victoires de rang à Kiel (27-35) ou contre Aalborg (38-29). Au complet pendant peu de matchs cette année, Nantes a en effet été frappé par de nombreuses blessures, mais au final, ce sont bien eux qui ont rejoint Cologne.

Après avoir éliminé un gros morceau de la compétition (Kielce), les hommes d'Alberto Entrerrios ont enchaîné avec un deuxième miracle contre l'ogre Veszprém. Avec notamment un Emil Nielsen qui crève l'écran, et des joueurs capables de se sublimer des deux côtés du terrain (Pechmalbec, Minne, Ovnicek parmi d'autres) sans oublier des jeunes qui parviennent à se transcender, Nantes a toutes ses chances le temps d'un weekend. Chez certains, le mental est une faiblesse. Pas sûr que les Nantais fassent grand cas d'une quelconque pression, avec une tendance à se mettre au niveau de son adversaire… Pas forcément la meilleure nouvelle pour le grand Barça.

Si peu auraient misé sur la présence de Nantes à Cologne en début de saison, avoir sorti Veszprém et Kielce est tout sauf anodin. Si le Barça semble avoir peu de points faibles, le poste sur lequel ils encaissent le plus de buts est l'aile gauche… De quoi se faire plaisir pour Valero Rivera, actuel troisième meilleur buteur de la compétition (86 réalisations) ? Avec une victoire de rang contre Montpellier (36-26) durant la dernière journée de championnat, le H a su se rendre le match facile et sans avoir à se déplacer à Montpellier. La saison de Lidl Starligue étant donc terminée pour le H sans la deuxième place tant recherchée, une victoire ce weekend pourrait sublimer une saison à la fois décevante et potentiellement satisfaisante.

Et quoi de mieux pour fêter une future deuxième vie d'un certain joueur que le graal du handball ?

La deuxième affiche de Cologne promet tout autant que la première, avec une affiche inédite : Paris contre Aalborg, le champion de France contre le finaliste du championnat danois.

PARIS, LE RENOUVEAU EN COURS DE SAISON

7 majeur : Vincent Gérard – Dylan Nahi – Mikkel Hansen – Luc Steins – Dainis Kristopans – Ferran Sole – Luka Karabatic

Nikola Karabatic (Paris Saint-Germain) Luka Karabatic (Paris Saint-Germain) fete le titre de champion de France

On l'a dit, on l'a répété, mais pour le PSG ce sera bientôt l'heure de prouver. Depuis l'arrivée de Luc Steins, le jeu offensif de Paris a pris une dimension bien supérieure ne serait-ce qu'en termes de vitesse. Mais l'arrivée de Luc Steins n'est pas l'unique facteur X de cette saison pour Paris. L'espoir Elohim Prandi, annoncé comme le futur de l'équipe de France et du Paris Saint Germain a mis de longues semaines à s'adapter à Paris. Alternant le bon et le moins bon, le jeune français est vraiment capable du meilleur, en témoigne sa performance contre Kiel lors du quart de finale retour (9 buts sur 10 tentatives !). Mais ce serait oublier le reste de l'effectif. Mikkel Hansen, Nedim Remili, Dainis Kristopans, Ferran Sole, Kamil Syprzak et la liste continue encore… Le danger est partout dans cette équipe de Paris, comptant également sur le retour de Nikola Karabatic et un Dylan Nahi qui s'est imposé comme titulaire indiscutable.

S'il faut trouver un point faible à Paris ? Peut-être l'irrégularité de ses gardiens. Si on compare aux autres portiers présents à Cologne, Paris a peut-être la paire de gardiens la moins régulière, malgré de bonnes entrées (souvent au dernier quart d'heure) de Yann Genty notamment. Ce serait cependant oublier que Vincent Gérard est également capable de hausser son niveau de jeu. Face à des danois qui pratiquent un jeu léché, sublimé par des passes ciselées et dans la plus pure tradition scandinave, Paris devra également être très vigilant sur le repli défensif alors qu'Aalborg marque de nombreux buts sur contre-attaque. Quoiqu'il en soit, Paris reste sur le papier favori de la rencontre, après avoir sorti Celje facilement, puis le tenant du titre. Une occasion de plus pour Paris d'aller cherche le graal, après en avoir été si proche en 2017 notamment.

AALBORG, UNE BIEN BELLE SURPRISE

7 majeur : Mikael Aggefors – Sebatian Barthold – Nikolaj Laeso – Felix Claar – Lukas Sandell – Mark Strandgard – Magnus Saugstrup

Une équipe dans la plus pure tradition scandinave, Aalborg. Le finaliste du championnat pratique peut-être le jeu qui se fait le plus efficace ces dernières années. La marque scandinave couronnée une nouvelle fois durant le mondial égyptien en est une nouvelle preuve. Si la qualité de cette équipe n'est plus à prouver, après un parcours semé d'embuches (Porto et Flensburg en éliminatoires), l'ambition du club danois ne fait que grandir. Avec une défense 6-0 des plus classiques dirigée par Mollgard, Aalborg est capable de présenter de nombreux joueurs de grande qualité sur le terrain. Leur meilleur joueur ? Peut-être le suédois Felix Claar, aussi bien buteur que passeur il crève l'écran cette saison avec le club danois. Aligné avec son compère Lukas Sandell (arrière droit) et l'arrière gauche danois Nikolaj Laeso, le danger vient de partout sur la base arrière du club. Et la base avant n'est pas en reste non plus, Sebastian Barthold (aile gauche) très efficace, c'est surtout Magnus Saugstrup qui attire les regards. Le jeune pivot a d'ailleurs tapé dans l'oeil de Magdeburg et du sélectionneur du Danemark, avec des qualités qu'on n'a pas vu depuis un moment chez les pivots danois.

Si certains imaginent que le manque d'expérience d'une équipe peut leur porter préjudice, ce serait faire fi de nombreuses surprises de Cologne. Flensburg en 2014, Vardar Skopje en 2017 ou bien évidemment Montpellier en 2018 : ces trois équipes l'ont emporté lors de leur premier Final4. Si pour de nombreuses raisons, on peut imaginer qu'Aalborg sera le challenger de ce weekend, tout le monde le sait maintenant : aucune équipe n'est plus faible qu'une autre. Gare à Paris s'ils sous-estiment leur adversaire du jour.

LE PROGRAMME DES DEMI-FINALES

Paris Saint-Germain HB vs Aalborg Handbold, samedi à 15h15

HBC Nantes vs Barça, samedi à 18h00

Ligue des champions PSG et Nantes à l'affiche : vivez le Final Four de la Ligue des Champions de handball sur Eurosport 07/06/2021 À 12:50