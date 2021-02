Mal entré dans sa partie, comptant jusqu’à quatre buts de retard dans le premier acte, le HBC Nantes a manqué de justesse en première période, alors que Celje, bien qu’en difficulté en défense, se montrait plus réaliste. Et malgré les quatre buts de David Balaguer et la bonne entrée de Rok Ovnicek, à la pause, Celje était toujours devant (14-13).