Ce vendredi, le PSG handball a décroché sur tapis vert une victoire et un match nul pour leurs deux rencontres de Ligue des champions contre Skopje. En raison de la pandémie de Covid-19, de nombreux matches ont dû être reportés, soit à cause de cas de Covid-19 au sein d'un effectif, soit à cause des restrictions de déplacements imposées par les autorités locales. Pour les rencontres qui n'ont pas pu être reprogrammées à temps, l'EHF a décidé d'accorder une victoire, une défaite ou un match nul, l'équipe jugée responsable de la non-reprogrammation d'un match étant déclarée perdante sur le score de 10-0.

Les Parisiens peuvent encore finir à la deuxième place

Afin de ne pas pénaliser les équipes, l'EHF a décidé de remodeler sa formule initiale: les 16 participants à la phase de groupes sont tous qualifiés pour les huitièmes de finale alors qu'initialement, les deux premiers de chaque groupe étaient directement qualifiés pour les quarts de finale, et les deux derniers éliminés. Le PSG, concerné par deux des sept matches non reprogrammés, a ainsi remporté le match à Skopje et a fait match nul pour le match qui devait se jouer à Coubertin.

Avec ce résultat, les Parisiens peuvent encore espérer finir à la deuxième place de leur groupe : pour cela, ils doivent gagner leur deux derniers matches au programme chez eux à Coubertin, contre les Norvégiens d'Elverum mardi (18h45) et contre les Hongrois de Szeged jeudi (20h45). Ils seront ensuite dépendants des résultats de Flensbourg et Kielce. Le sort de la rencontre entre les Bélarusses de Brest et Porto, prévu mercredi (13e journée) n'a pas été décidé, a précisé l'EHF et sera "traité séparément". Le club portugais a appris le décès de son gardien Alfredo Quintana (32 ans), des suites d'un arrêt cardio-respiratoire survenu lundi à l'entraînement.

