La phase de groupes de la Champions League se termine en eau de boudin. Match annulé hier entre Veszprem et Nantes alors que les deux équipes étaient déjà à l’échauffement, effectifs de Szeged et d’Aalborg touchés par le Covid et provoquant l’annulation de leurs rencontres respectives, difficile de qualifier cette dernière semaine de succès. La fédération européenne, dans sa volonté intacte de terminer sa phase de groupes coute que coute, a bien modifié quelques règles en cours de route. En qualifiant toutes les équipes pour les huitièmes de finale, entre autres, empêchant ainsi à quatre formations d’être éliminées ce soir.