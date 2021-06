Ce weekend, tous les regards seront tournés vers Cologne pour les amoureux de handball. Les 12 et 13 juin prochain, vivez 100% du Final Four de la Ligue des Champions de handball en direct et en exclusivité sur l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

60 minutes de sueur pour un exploit : le résumé du succès de Nantes

Quelles sont les équipes engagées au Final Four de la Ligue des champions de handball ?

Ligue des champions Des regrets pour Brest : "On les a laissées jouer" 30/05/2021 À 20:47

Pour succéder à Kiel, sacré il y a quelques mois, toujours à Cologne, ils ne sont plus que quatre clubs en lice dont deux clubs français. Auteur d'un nouvel exploit face à Veszprém, après celui face à Kielce, Nantes affronte un autre géant du continent en demi-finale, le FC Barcelone. Invaincus depuis le début de la compétition, les Catalans, emmenés par leur quarté français Timothey N'Guessan, Dika Mem, Ludovic Fabregas et Cédric Sorhaindo, vont donner plus que du fil à retordre aux coéquipiers de Dragan Pechmalbec.

Dans l'autre demi-finale, Paris sera opposé aux Danois d'Aalborg. Tombeurs du champion d'Europe en titre Kiel en quarts de finale au terme d'un scénario tout aussi rocambolesque que le match des Nantais, les coéquipiers de Nedim Remili devront encore sortir le grand jeu face aux champions du Danemark, futur club de Mikkel Hansen.

Bien aidé par Genty, le PSG a renversé Kiel : le résumé du match en vidéo

Comment regarder le Final Four de la Ligue des champions de handball en direct vidéo ?

Le Final Four de la Ligue des champions sera à suivre en direct, en intégralité et en exclusivité sur l'application Eurosport et Eurosport.fr. Les rencontres seront disponibles en différé, à partir de 21h sur Eurosport 1. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Pour vous accompagner dans ce rendez-vous immanquable de la fin de la saison, vous pourrez retrouver les commentaires de FX Rallet, Thomas Couppé et du multiple champion du monde tricolore, meilleur buteur de l'équipe de France, Jérôme Fernandez.

Théo Monar (Nantes) Crédit: Getty Images

Le programme du Final Four de la Ligue des Champions

Demi-finales (12 juin)

Paris-Saint Germain - Aalborg Håndbold (en direct sur l'application Eurosport, à partir de 15h et en différé sur Eurosport 1 à 21h)

FC Barcelona - HBC Nantes (en direct sur l'application Eurosport, à partir de 17h50 et en différé sur Eurosport 1 à 22h30)

Finale et match pour la 3e place

Match pour la 3e place (13 juin, à partir de 15h sur l'application Eurosport et en différé sur Eurosport 1 à 22h30)

Finale (13 juin, à partir de 17h50 sur l'application Eurosport et en différé sur Eurosport 1 à 21h)

Ligue des champions Lunde et Reistad ont écoeuré Brest : le résumé de la finale 30/05/2021 À 18:39