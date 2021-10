Elles ont dû attendre la dernière seconde pour savourer leur première victoire loin de leurs bases, mais leur joie n’en a été que plus belle. Les filles de Brest ont été prendre les points dans la salle du CSM Bucarest, l’emportant grâce à un but à la dernière seconde de Kalidiatou Niakaté, son dixième de la soirée (29-30).

L’arrière gauche de l’équipe de France aura maintenu hors de l’eau la tête de ses coéquipières pendant un bon bout de la rencontre. Si les Roumaines avaient pris le meilleur départ, menant rapidement de trois buts, les Brestoises ont ensuite trouvé la parade pour stopper la star du CSM Cristina Neagu (10 buts), revenant ainsi dans la partie.

Belle opération au classement pour les Brestoises ?

Plus jamais, ensuite, aucune équipe n’a pris plus de deux longueurs d’avance, Brest prenant ainsi la tête au cœur de la seconde période, sans arriver à en profiter. Dans les cinq dernières minutes, on pensait Bucarest en position de force, notamment après que Neagu ait profité d’un échec sur jet de sept mètres de Coralie Lassource. Mais Monika Kobylinska d’abord, et Niakaté par deux fois ensuite, ont finalement permis à Brest de prendre les points.

Au classement, les filles du BBH comptent désormais six points et pourraient profiter des autres matchs du week-end pour faire le trou sur Podravka et Buducnost, les équipes qui les suivent au classement.

