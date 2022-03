Montpellier a chuté (31-33) à domicile mercredi devant Aalborg lors de la 13e journée de la première phase de la ligue des champions. L'équipe de Patrice Canayer, défaillante en défense, a gâché tout espoir au cours d'une première période bouclée avec un retard rédhibitoire de six buts (14-20). Le MHB enchaîne une troisième défaite d'affilée après ses revers devant le Vardar Skopje et à Kiel. En tête du groupe 1 à la trêve hivernale, il dégringole à la 4e place, derrière les Hongrois de Szeged où il se déplacera la semaine prochaine.

Aalborg qualifié

Le double champion d'Europe, auteur d'un excellent parcours, jouera malgré tout la phase finale de la Ligue des champions en disputant fin mars un barrage et veut se concentrer sur le championnat, où il est préoccupé par sa 4e place, en-deçà de son ambition initiale. Aalborg a pour sa part assuré sa qualification directe pour les quarts de finale, promise aux deux premiers de la poule. Le finaliste de la dernière édition a enchaîné une sixième victoire d'affilée.

L'équipe de Patrice Canayer a ruiné ses chances au cours d'une première période où elle n'a pas existé au-delà des dix premières minutes. Faillite du secteur central, défaillance des gardiens et manque d'agressivité, elle a été trop passive en défense pour croire à un exploit. Les Danois, souverains dans leur jeu placé, ont peu à peu creusé un écart porté à six buts à la pause (14-20). Plus déterminé autour du gardien Kévin Bonnefoi, plus en réussite, Montpellier a sonné la révolte après la pause. Grâce à l'efficacité de son ailier international Hugo Descat (8 buts) et du meneur de jeu argentin Diego Simonet (5 buts), il est revenu sur les talons d'Aalborg pour mourir à deux buts. Il était parti de trop loin.

