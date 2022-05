Brest ne rejoindra pas Metz au Final Four prévu les 4 et 5 juin prochains à Budapest, en Hongrie. Alors que les Messines ont profité de l’exclusion des Russes de Rostov pour se hisser, sans jouer, dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les joueuses de Pablo Morel, ont concédé ce samedi une défaite logique sur le terrain de Györ (33-25), ogre européen qui compte 5 titres lors des dix dernières années.

L’équipe hongroise avait une revanche à prendre sur les Bretonnes, qui l’avaient éliminé en demi-finale l’an passé au terme d’un match fou. C’est donc chose faite. Après le match nul obtenu à l’aller en Bretagne (21-21), Coralie Lassource, capitaine du BBH et de l’équipe de France, et ses coéquipières n’ont presque jamais pu y croire, rapidement décrochés dans le premier acte.

Une rencontre forte en intensité, mais sans vainqueur : le résumé de Brest - Györ

Les actuelles deuxièmes du championnat de France n’ont ensuite jamais été capables de se rebeller pour faire douter la formation hongroise. La faute, notamment, à la paire de gardiennes françaises de Gyor, l’ex internationale tricolore Amandine Leynaud (10 arrêts) et surtout, celle qui évolue toujours en Bleues, Laura Glauser (8 arrêts à 53% de réussite).

Sandra Toft et Cléopâtre Darleux, l’autre portière des vice-championnes du monde en titre, n’ont de leur côté pas peser suffisamment face aux attaquantes adverses, et notamment Stine Oftedal, auteure d’un impressionnant 9/11 au tir. Malgré les 5 réalisations de la pivot Pauletta Foppa côté français, c’est bien la troupe d’Estelle Nze Minko (4 buts) qui tentera de reprendre sa place sur le toit de l’Europe, début juin.

