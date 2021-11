Méconnaissables en championnat (quatre victoires, cinq défaites et un match nul), les joueurs de Patrice Canayer continuent leur parcours proche de la perfection en C1, où ils occupent la première place du groupe A. Mercredi soir, ils ont signé leur sixième succès (pour un nul et une seule défaite), et comptent 13 points, soit deux de plus que les Allemands de Kiel (11), champions d'Europe 2020 et battus par Aalborg (35-33) mercredi. Pour se qualifier directement pour les quarts de finale, le MHB doit prendre l'une des deux premières places (sur huit) du groupe.

Mercredi, le salut des champions d'Europe 2018 est passé par Hugo Descat, international et champion olympique avec les Bleus à Tokyo. L'ailier gauche a inscrit 11 buts (dont 8 dans les 30 premières minutes) sur 12 tentatives. Les coéquipiers de Valentin Porte ont compté jusqu'à six buts d'avance en cours de seconde période (25-19, 38e) mais ont vu Elverum se rapprocher dangereusement (29-26, 39e), avant de reprendre leurs aises.

Les Montpelliérains recevront lors de leurs deux prochains matches : samedi soir en Starligue pour le derby, contre Nîmes, puis mercredi soir face à Zagreb, avant-dernier du groupe de Ligue des champions.