Ligue des champions - Corrales, Sicko, Syprzak... L'équipe type de la 4e journée

LIGUE DES CHAMPIONS - Du gardien espagnol Rodrigo Corrales (Veszprem) au pivot polonais Kamil Syprzak (Paris Saint Germain Handball) en passant par le défenseur polonais Symon Sicko (Lomza Vive Kielce), voici l'équipe type des joueurs qui ont le plus marqué la 4e journée de la plus prestigueuse des compétitions européenne, disputée les 13 et 14 octobre.

00:02:05, il y a une heure