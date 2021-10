Handball

Ligue des champions - Des missiles, une roucoulette et... un petit bijou pour finir : Le Top 5 des buts de la 6e journée

LIGUE DES CHAMPIONS - Il y avait de quoi vibrer lors de cette 6e journée de Coupe d'Europe. Et si vous avez manqué l'essentiel, on vous propose une petite séance de rattrapage : au programme de ce top 5 des plus beaux buts de ce milieu de semaine : quelques missiles, une jolie roucoulette et... un petit bijou en guise de bouquet final.

00:01:30, il y a 2 heures