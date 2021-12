Handball

Ligue des Champions - Kung fu et roucoulettes au menu : le top 5 des buts de la 10e journée

LIGUE DES CHAMPIONS - Après chaque journée de Ligue des Champions, retrouvez les plus beaux but de la compétition. Cette semaine, après la 10e journée, le Paris Saint-Germain fait honneur aux clubs français avec un joli tir de l'ailier Ferrán Solé. Mais il y a encore plus spectaculaire avec un kung fu venu de nulle part et conclu de manière improbable. Régalez-vous !

00:01:29, il y a 10 minutes