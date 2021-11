Le PSG a dévoré Porto (33-19) ce jeudi soir lors de la 7e journée de Ligue des champions. Avec sept points dans leur groupe B, les Parisiens sont à portée de la deuxième place, gage de qualification directe en quart de finale. Barcelone, qui l'occupe actuellement, n'est qu'à deux longueurs après sa défaite jeudi dans son Palau Blaugrana face au leader du groupe Kielce (32-30). Dans une première période d'une rare domination dans cette compétition, la bande de Nikola Karabatic (3 buts) a infligé un 11-0 aux Portugais, qui avaient tenu Barcelone en échec lors de la dernière journée.

De 7-3 à 18-3, les champions de France n'ont pas encaissé le moindre but en plus de 15 minutes de jeu. Une invincibilité qui a dû beaucoup aux parades en série de Vincent Gérard. Dans un grand soir, le champion olympique avec les Bleus a empilé 9 arrêts (60%) en première période avant de céder sa place dans les cages à Yann Genty au retour des vestiaires. L'issue du match alors (18-4) ne faisait déjà plus de doutes et le pivot polonais Kamil Syprzak, meilleur marqueur parisien jeudi, a maintenu les Portugais à distance en faisant trembler les filets huit fois, toutes après la pause.

Mikkel Hansen (5 buts) et consorts se déplacent à Porto pour leur prochain match de C1 jeudi, marquant le début de la phase retour. Leur calendrier leur sera enfin favorable après une phase aller pendant laquelle ils se sont surtout déplacés. Les Parisiens recevront les trois gros morceaux de leur groupe : Kielce, Barcelone et Veszprem.

