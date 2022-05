Handball

Ligue des champions - Le résumé de Kiel - PSG

LIGUE DES CHAMPIONS - Quel spectacle nous aura offert ce quart de finale de C1 entre Kiel et le Paris Saint-Germain, à l'aller comme au retour. Après un match nul (30-30), le suspense était total et tout s'est joué dans les dernières minutes. Il n'aura finalement manquer qu'un but aux Parisiens, battus 33-32, pour atteindre le Final Four. Le résume du match en vidéo.

00:02:59, il y a une heure