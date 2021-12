Montpellier, en concédant le nul mercredi chez les Bélarusses de Brest (31-31), n'a pas égalé son record de victoires d'affilée en Ligue des champions (8) mais finira l'année en leader du groupe A. Pour son dernier match européen avant la trêve, l'équipe du capitaine des Bleus Valentin Porte (2 buts) s'est relevée après son revers dimanche à Toulouse (32-26) en championnat, le sixième en seulement 12 journées.

Comme souvent, le MHB version Europe s'est montré plus mordant que son double de Starligue, neuvième et quasiment hors course d'un retour l'an prochain en Ligue des champions (huit points de retard sur la deuxième place occupée par Nantes). Les hommes de Patrice Canayer n'ont pas baissé la tête, même menés presque toute la deuxième période et jusqu'à cinq minutes du terme (29-28). Et ils le doivent beaucoup à leurs Suédois, Karl Wallinius (7 buts) et Lucas Pellas (13), auteurs chacun de leur meilleur total en C1.

Les vice-champions de France auraient même pu l'emporter puisqu'ils menaient à moins de deux minutes du terme et qu'ils ont eu la possession de la victoire, gâchée par un cafouillage. Mais Brest, emmené par son Français et ex-Montpelliérain (2014-2019) Baptiste Bonnefond (6 buts), a arraché un point qui le maintient en course aux play-offs. Avec seulement quatre journées restant à jouer, le MHB demeure en bonne position pour prendre l'une des deux premières places du groupe, offrant une qualification directe en quart de finale. Il comptera deux points (voire trois) sur le troisième d'ici à la reprise mi-février, après l'Euro.

