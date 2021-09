Montpellier a été battu par Aalborg (36-28) mercredi soir lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Après le match nul inaugural dans leur Sud de France Arena contre l'équipe hongroise de Szeged, les joueurs de Patrice Canayer ont rapidement été menés au score (5-2, 7e). Revenus à un but en cours de seconde période (19-18, 36e, et 25-23, 44e), ils ne sont toutefois jamais parvenus à passer devant, se heurtant en fin de rencontre sur le portier danois Simon Gade (13 arrêts).

L'arrière droit suédois d'Aalborg, Lukas Sandell, a fait souffrir la défense montpelliéraine avec 11 buts sur 15 tentatives, meilleur buteur de la rencontre, alors que l'ailier droit Buster Juul n'a rien raté (six buts). Les Héraultais, champions d'Europe en 2003 et 2018, ont finalement cédé de huit buts 36 à 28, le plus gros écart du match sur un but du Norvégien Kristian Bjornsen dans les dernières secondes.

Ligue des champions Une déroute pour commencer : Le PSG s'est fait renverser par Veszprem 16/09/2021 À 18:32

Ils devront très vite se relever en championnat de France, dimanche après-midi (17h00) pour le premier choc de la Starligue à Nantes, avant la réception jeudi prochain (20h45) en C1 des Allemands de Kiel, champions d'Europe 2020. Les deux premiers du groupe se qualifient directement pour les quarts de finale de la Ligue des champions alors que les équipes classées de la 3e à la 6e place (sur huit) devront passer par un huitième de finale.

Ligue des champions Un nul intéressant pour débuter pour Montpellier 15/09/2021 À 16:41