Handball

Ligue des Champions - Pas de vainqueur dans le match de la peur entre le PPD Zagreb et le Meshkov Brest

LIGUE DES CHAMPIONS - Toujours en quête de leur première victoire dans le groupe A, Zagreb et le Meshkov Brest devront encore patienter. Opposés dans un match de la peur ce mercredi, les Croates et les Biélorusses se sont quittés sur un match nul (30-30) qui a connu son lot de rebondissements et de surprises.

00:03:00, il y a une heure