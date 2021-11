Handball

Ligue des Champions - Un kung-fu magnifique, un tir dans le dos... Le top 5 des buts de la 8e journée

LIGUE DES CHAMPIONS - A l'issue de la 8e journée de Ligue des Champions disputée en milieu de semaine, retrouvez les plus beaux buts. De Porto à Kielce, il y a eu des kung-fu, des chabalas et des buts improbables. Découvrez, comme chaque semaine, les tirs les plus improbables qui ont émaillé cette nouvelle journée de Ligue des Champions. Prêts ? Régalez-vous

00:01:30, il y a 6 minutes