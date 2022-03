Montpellier a été tenu en échec (29-29) par les Hongrois de Szeged, jeudi en début de soirée, et devra disputer un match de barrages contre Porto pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions. Après un début de phase de groupes mené tambour battant (sept victoires, un nul et une défaite), les Héraultais ont connu un coup de moins bien depuis la trêve internationale de janvier et ont reculé au classement de leur groupe.

Avec 17 points, Montpellier reste à la 4e place, derrière les Danois d'Aalborg (22 pts), les Allemands de Kiel (21) et Szeged (19). Aalborg et Kiel ont validé directement leur billet pour les quarts de finale, mais Montpellier devra passer par un match contre Porto, avec un match retour à domicile début avril. Dans l'Arena de Szeged, les joueurs de Patrice Canayer ont fait jeu égal pendant une quarantaine de minutes avec les coéquipers du Slovène Dean Bombac, avant de se heurter sur le portier Roland Mikler, encaissant un 4-0 (25-21, 45e).

Ils sont revenus dans le match (27-27, 54e) mais ne sont pas parvenus à arracher la victoire, nécessaire pour prendre la 3e place à Szeged. Dimanche, le MHB recevra Cesson-Rennes en Starligue, pour le compte de la 20e journée du championnat de France.

