Paris déroule en C1. Sur le parquet du Dinamo Bucarest (35-29) mercredi, le PSG a enchaîné une quatrième victoire et revient provisoirement à hauteur de Veszprem, en tête de la poule A, en attendant le déplacement des Hongrois à Magdebourg jeudi.

Les Parisiens ont fait un pas de plus vers la qualification en 8e de finale (places 3 à 6) avant deux réceptions très abordables (Porto et les Danois de GOG) en prenant la mesure de Bucarest à partir de la fin de la première période. Le club roumain, entraîné par l'Espagnol Xavi Pascual et qui compte dans ses rangs l'ancien international français Cédrix Sorhaindo, a alors payé ses échecs face à la paire de gardiens Jannick Green (10/27 au final) et Andreas Palicka, et subi la puissance de feu d'Elohim Prandi.

L'arrière gauche (9 buts sur 11 tentatives au total) a signé cinq des six derniers buts du PSG avant la pause, atteinte avec une avance de six longueurs (22-16), face à des gardiens roumains transparents (un seul arrêt en première période). Après le repos, les Parisiens ont pris huit points d'avance après une "roucoulette" du pivot polonais Kamil Syprzak (28-20, 30e) pour mettre un terme à tout suspense.

