Elles n'y arrivent toujours pas: les handballeuses de Brest ont confirmé leurs difficultés du moment en Ligue des champions, particulièrement en attaque, en concédant dimanche à Ljubljana une défaite (24-22) qui les éjecte des places qualificatives pour la phase finale, à l'issue de la 6e journée. Les Bretonnes, quarts de finalistes la saison dernière et demi-finalistes en 2021, se retrouvent septièmes de la poule A (4 pts), dépassées par les Slovènes à la différence particulière.

Alors qu'il reste huit journées à disputer, leur qualification pour les huitièmes de finale (équipes classées 3 à 6 de chaque poule) n'est pas vraiment compromise, d'autant qu'elles recevront Ljubljana lors de la phase retour avec seulement deux buts de retard à remonter. Un faible écart qu'elles doivent à la performance de leur gardienne Cléopâtre Darleux (16 arrêts sur 39 tirs) et à une fin de match mieux maîtrisée puisqu'elles étaient menées 23 à 17 à quatre minutes de la fin.

Imprécisions, mauvais choix...

Mais dans une très dense poule A (Bietigheim, Kristiansand, CSM Bucarest, Ferencvaros et Odense), le billet direct pour les quarts de finale s'éloigne (cinq points de retard sur les deux premières places) à la suite de cette deuxième défaite de suite après celle concédée à domicile contre Odense (25-21). Surtout, elles semblent face à un chantier conséquent en attaque, incapable d'inscrire plus de 22 buts aux coéquipières d'Alisson Pineau, qui ne s'étaient imposées qu'une seule fois depuis le début de saison dans la compétition, contre la lanterne rouge, le Banik Most.

Même si elles sont tombées contre une gardienne en réussite (20 arrêts sur 42 tirs pour Barbara Arenhart), les Brestoises, qui affichaient la deuxième plus mauvaise attaque des 16 équipes avant le match (24,6 buts de moyenne) ont multiplié les passes imprécises, tirs forcés et mauvais choix. Signe de l'après-midi qui s'annonçait, elles ont manqué leurs quatre premières tentatives pour se retrouver rapidement menées 4 à 0 (7e).

Au final, elles sont restées en-dessous des 50% de réussite au tir (47%), comme trois de leurs meilleures attaquantes, Helene Fauske (2/5), Monika Kobylinska (2/7) et surtout Djurdjina Jaukovic (2/6). Les Bretonnes n'ont jamais mené, malgré deux possessions pour passer devant en première période, aux alentours de la 20e minutes, gâchées par deux mauvaises passes puis un tir forcé. En seconde période (10-12 à la pause), elles sont au mieux revenues à une longueur (13-14, 41e) avant de retomber dans leur travers en encaissant quatre buts sans en marquer un.