Comme la semaine dernière (35-32), Nantes a dominé Aalborg (35-28), jeudi à domicile en Ligue des champions de hand et ainsi écarté le club danois de la course aux quarts de finale au terme de la 8e journée. Dans cette poule B extrêmement relevée, le "H" (12 pts) peut lui toujours espérer décrocher l'une des deux premières places, synonymes de quarts de finale sans passer par la case barrages : il tient le rythme du duo de tête composé du FC Barcelone (15 pts) et des Polonais de Kielce (14 pts), qu'il recevra lors des six dernières journées.

Alors qu'ils menaient confortablement de huit longueurs au milieu de la seconde période (21-13, 35e), les Nantais ont cependant connu quelques frayeurs en fin de rencontre face aux partenaires de Mikkel Hansen, de retour en France après avoir passé 10 ans au Paris SG jusqu'à cet été. Le triple meilleur joueur du monde a vécu une sale soirée, en échec au tir (4/9) avant d'être placé sur le banc pour la fin de match. Sans lui, Aalborg est revenu à deux buts dans les trois dernières minutes (30-28, 57e).

Nantes peut remercier Hallgrimsson

Mais l'ailier droit portugais Pedro Portela a inscrit dans la foulée pour Nantes sur un jeu rapide son seul but de la partie, avant que Jorge Maqueda ne concrétise, dans le but vide, une interception de Thibaud Briet pour sceller la victoire nantaise (32-28, 58e). Le "H" pourra aussi remercier, comme souvent depuis le début de saison, son gardien international islandais Viktor Hallgrimsson, auteur de 14 arrêts (sur 42 tirs, soit 33% de réussite). Et notamment trois d'affilée, dont un double sur un jet de 7 mètres, alors qu'Aalborg poussait pour revenir à trois longueurs (26-22, 46e).

