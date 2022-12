Handball

Ligue des champions - 6 joueurs face à lui ? Même pas peur pour Villeminot qui marque un but incroyable pour Montpellier

LIGUE DES CHAMPIONS - Kylian Villeminot a inscrit un but incroyable après le buzzer à l'issue de la première mi-temps du match entre Montpellier et Benfica, mardi. Grâce à ce but, le MHB a viré en tête à la pause (16-12). Revivez cette réalisation avec le geste extraordinaire du Montpelliérain qui donne un effet à la balle. La Ligue des champions est à suivre sur Eurosport.

00:00:39, il y a 26 minutes