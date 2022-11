D'une pierre deux coups : le PSG s'est un peu plus rapproché des quarts de finale de la Ligue des champions et a pris la tête de sa poule B après sa victoire mercredi à Gudme (30-25). Les Parisiens (14 pts), seulement menés la première minute au Danemark, ont vu venir, après leur succès, une bonne surprise de Zagreb: à la surprise générale, le leader Veszprem (13 pts) a chuté (29-26).

Dans la course aux deux premières places synonymes de quarts de finale sans passer par la case barrages, le troisième, Magdebourg (9 pts avant son déplacement à Porto jeudi), restera lui au pire trois longueurs derrière. Un matelas assez confortable alors que le PSG recevra, d'ici, la fin de la phase de poules, Veszprem (Hongrie) et Magdebourg. Une victoire face aux Allemands le 14 décembre à Coubertin et le billet pour les quarts serait donc quasiment dans la poche.

En attendant, les Parisiens ont écarté Gudme (7 pts), déjà battu mercredi dernier à Paris (41-36), de la course aux deux premières places sans trembler. En première période, ils ont creusé un premier écart entre la 10e et la 17e minute, infligeant un 5 à 1 pour mener 12 à 8 grâce notamment à deux jets de 7 mètres arrêtés par Andreas Palicka. Après la mi-temps, atteinte avec trois buts d'avance (22-19), le tournant a été un tir sur la barre des Danois, alors que le but était vide, qui leur aurait permis d'égaliser à 24-24 (36e).

Dans les minutes suivantes, les Parisiens ont pris cinq longueurs d'avance (30-25, 43e), notamment grâce à Nikola Karabatic (5 buts en 6 tentatives), auteur de trois buts dont un sur interception. Le pivot polonais Kamil Syprzak a lui terminé meilleur buteur de la rencontre côté parisien avec 10 réalisations (sur 13 tirs).

