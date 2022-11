Pour le PSG, continuer sur sa lancée.

Les joueus parisiens partiront comme grand favoris dans le duel les opposant à GOG. Mais ils ne devront toutefois pas trop sous-estimer l'équipe danoise, auteur pour l'instant d'un parcours plus qu'honorable dans la compétition avec sept points dans le groupe A (trois victoires en six matchs joués, dont la dernière face à Magdebourg).

De plus, après la victoire acquise dans la douleur à Chartres le week-end dernier, les hommes de Raúl González devront retrouver un second souffle pour récupérer les sensations des derniers matchs de Ligue des Champions. Le PSG s'appuiera sur ses hommes forts, on pense entre autres à Elohim Prandi, Kamil Syprzak et Dainis Kristopans, très en forme ces derniers temps.

Gros enjeux pour Nantes

Un sacré défi attend les Nantais en fin d'après-midi du côté d'Aalborg. Ou plutôt un double défi très serré, en comptant le match retour la semaine prochaine, entre ces deux gros outsiders du groupe B, auteurs tout deux d'un bon début de saison dans cette poule compliquée. Nantes est en effet troisième avec huit points, juste devant leurs adversaires du soir, quatrièmes avec sept points.

La rencontre s'annonce ardue face à l'incroyable armada scandinave d'Aalborg (Mikkel Hansen, Aron Palmarsson, Felix Claar, Henrik Møllgaard, Lukas Sandell…) mais les leaders de Starligue n'ont pas à rougir de la comparaison et les hommes de Grégory Cojean ont toutes les armes et qualités pour faire douter leurs hôtes. Hormis Aymeric Minne, aucune absence majeure n'est à déplorer de part et d'autre pour ce choc du groupe B.

