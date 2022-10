La belle série continue. Nantes et son gardien islandais Viktor Hallgrimsson, auteur d'une grande performance, ont dominé dans les grandes largeurs les Allemands de Kiel (38-30) jeudi et préservé leur invincibilité à domicile en Ligue des champions après la 5e journée.

Le "H" reste placé dans la course aux deux premières places de sa poule B - synonymes de billet direct pour les quarts de finale - à hauteur de Kielce (8 pts), vainqueur un peu plus tôt à Celje (33-30), et deux points derrière le FC Barcelone, leader. Les Nantais relèguent également Aalborg, battu par le Barça (39-33), à deux longueurs, et Kiel à quatre.

