Handball

Ligue européenne - Nantes se régale en Finlande face aux Riihimäen Cocks : le résumé du match

LIGUE EUROPEENNE - Le H de Nantes n'a fait qu'une bouchée des Finlandais de Riihimäen Cocks (40-28), mardi, en Finlande. Les Nantais ont pris le dessus avant la pause face à l'adversaire a priori le plus abordable du groupe B. Le prochain match sera plus compliqué face aux Allemands de Lemgo. Les Allemands ne seront pas à sous-estimer et sortent notamment d'un match nul face à Kiel.

00:03:10, il y a 2 heures