Handball

Handball féminin - Besançon double la mise contre Zagreb

LIGUE EUROPENNE - Deux semaines après avoir obtenu sa première victoire dans la compétition, Besançon a récidivé samedi contre le RK Lokomotiva Zagreb, en l'emportant en Croatie (26-31), pour le compte de la troisième journée de la phase de poule A de l’EHF European League. Sabrina Zazai et Lucie Granier ont été les meilleures marqueuses doubistes, avec respectivement sept et six buts.

00:03:00, il y a 6 minutes