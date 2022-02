Handball

Ligue Européenne - Bont (Metz), Gutiérrez, Jerabkova (Kristiansand) : Le Top 5 de buts de le 13e journée

LIGUE DES CHAMPIONS - Les belles combinaisons et les buts spectaculaires n'ont pas manqué lors de la 13e journée de la plus prestigieuse des compétitions européennes féminines. Debbie Bont (Metz), Jennifer Gutiérrez (BV Borussia 09 Dortmaund) et Marketa Jerabkova (Vipers Kristiansand) figurent en bonnes places dans le top 5 que voici.

00:01:30, il y a un jour