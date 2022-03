Handball

Ligue Européenne - Nîmes - Kadetten : le résumé vidéo du match

LIGUE EUROPEENNE - Nîmes a fait le spectacle. Mené et malmené par Kadetten, ce mardi, lors de la 9e journée, les Gardois ont fait parler leur talent pour recoller et accrocher un nul (33-33). Le club français reste leader du groupe D. Retrouvez en vidéo les meilleures actions du match. Au programme : quelques lourdes frappes et de jolis kung fu.

00:00:57, il y a 38 minutes