Handball

Ligue Européenne - Un missile en pleine lucarne, un but en aveugle, un kung fu : le top 5 des buts de la 6e journée

LIGUE EUROPEENNE - Après chaque journée de Ligue Européenne, retrouvez les plus beaux buts de la compétition. Cette semaine, pour la 6e date de la saison, les clubs français sont à l'honneur avec un but de Lazarov pour Nantes et un autre de Tarrafeta pour Aix. Régalez-vous avec ces superbes réalisations !

00:01:30, il y a 2 heures